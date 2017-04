Ziua Mondiala a Sanatatii

Depresia, tema principala din acest an a Zilei mondiale a sănătății

Anul acesta, tema principală a Zilei mondiale a sănătății, marcata in fiecare an pe 7 aprilie, este depresia. Prin campania – „Depression: let’s talk” se vizează eliminarea stigmatizării și conștientizarea importanței apelării la ajutor specializat de către persoanele afectate de depresie.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, mai mult de 300 de milioane de oameni suferă de depresie, iar în ultimii ani s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului acestora.

În România, la finalul anului 2015, figurau aproximativ 42.000 de cazuri noi de îmbolnăvire, țara noastră poziționându-se astfel pe locul 29 din 30 de state incluse în analiză, conform Indicelui de Integrare a Sănătății Mintale, cifre citate inr-un comunicat al Administrației Prezidențiale. In acelasi comunicat se arata ca “aceste statistici nu reflectă, însă, cu exactitate realitatea, deoarece mulți dintre cei care se confruntă cu depresia nu sunt diagnosticați și nu au acces la tratament.

De asemenea, Colegiul Medicilor din România a lansat, cu prilejul Zilei mondiale a sănătății, un apel la sprijin pentru cei care suferă de depresie.

„Să vorbim despre depresie cu răbdare, curaj și speranță. Un prim pas în reușita tratamentului este chiar recunoașterea bolii. Din nefericire, depresia crește riscul tulburărilor de anxietate, al consumului de medicamente sau alte substanțe, dar și al unor boli precum diabet și boli de inimă. Deși este foarte frecventă și poate afecta pe oricine, în orice etapă a vieții, oamenii vorbesc cu mare greutate despre această boală. De aceea, este foarte important să reușim să comunicăm atunci când apare depresia sau să comunicăm cu cei care au o astfel de suferință”, spun reprezentanții CMR, citati de Agerpres.

Numărul persoanelor la nivel global care suferă de depresie a crescut cu 18% în ultima decadă, ajungând la 322 de milioane, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății.

Creșterea înregistrată în perioada 2005-2015 a fost provocată atât de creșterea populația planetei dar și de creșterea speranței de viață, conform agenției ONU privind sănătatea. Riscul apariției depresiei devine mai mare în ultimele perioade ale vieții. În timp ce 5,1% dintre femei și 3,6% dintre bărbați sunt depresivi în medie, ratele în rândul persoanelor în vârstă cresc la peste 7,5% pentru femei și 5,5% pentru bărbați.

Ziua mondială a sănătății este marcata pe 7 aprilie in fiecare an, inca din 1950. Prima intrunire la nivel mondial dedicată sănătății a fost gazduita in 1948, de catre Organizația Mondială a Sănătății (OMS), cu prilejul careia s-a hotărât aniversarea, la 7 aprilie a Zilei mondiale a sănătății.

În fiecare an este stabilită o temă care acoperă un domeniu prioritar al sănătății publice și este de interes global. În 2016 tema a fost diabetul.