Un medicament inovator pentru tratamentul diabetului tip 2 a fost introdus pe lista medicamentelor compensate 100% din România

Începând cu luna iulie 2018, Empagliflozin (Jardiance®) este inclus în Programul Național de Diabet Zaharat și se poate elibera gratuit pacienților cu diabet tip 2, conform protocolului terapeutic.

Diabetul de tip 2 este cea mai des întâlnită formă de diabet, reprezentând 85-95% din totalul cazurilor de diabet4. 11,6% dintre românii cu vârsta între 20 şi 79 de ani suferă de diabet zaharat de tip 2, ceea ce înseamnă aproximativ 2 milioane de persoane, fapt ce ne situează pe locul I în Europa la prevalența acestei boli2.

Pacienții cu diabet zaharat tip 2 prezintă un risc de până la 4 ori mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare3. In intreaga lume, din cauza complicațiilor bolii, un pacient moare la fiecare 6 secunde4, iar 52% din decesele pacienților intervin din cauze cardiovasculare5,6. Complicațiile cardiovasculare reduc viața pacienților în medie cu 12 ani7.

La pacienții tratați cu empagliflozin (Jardiance ® ), s-a constatat o reducere cu 38% a cazurilor de deces datorate complicațiilor cardiovasculare și o reducere cu 32% a tuturor cauzelor de mortalitate, conform studiului EMPA-REG OUTCOME ®1

Empagliflozin (Jardiance®) a fost introdus pe lista medicamentelor compensate pentru pacienții cu diabet zaharat tip 2 și este disponibil în cadrul Programului Național de Diabet.

Empagliflozin este prima medicație antidiabetică orală (ADO) aprobată la nivel global, care a demonstrat reducerea cu 38% a riscului de deces de cauză cardiovasculară (CV) la persoanele cu diabet tip 2 si boala CV instalată, și singura disponibilă acum și în România în cadrul Programului Național de Diabet.Recent, pe baza datelor din studiul clinic EMPA-REG OUTCOME®, indicația produsului a fost extinsă ca urmare e recomandărilor CHMP (Commitee for Medicinal Products for Human Use) care a emis opinie pozitivă pentru includerea prevenției evenimentelor CV (decesele de cauză CV, infarctul miocardic non-fatal sau accidentul vascular cerebral non-fatal) la acest tip de pacienți cu risc CV crescut10*