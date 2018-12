Un jurnalist a încercat să treacă examenul de Rezidențiat cu răspunsuri de pe Internet și a picat

Un jurnalist român a vrut să vadă cât de bun ‘medic’ este Internetul și l-a testat la examenul de Rezidențiat. Rezultatul a fost unul categoric: concurentul a picat examenul cu 36 de puncte din 200.

Mihai Popescu, jurnalist în cadrul revistei VICE, a recreat condițiile examenului de Rezidențiat organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București: pe 18 noiembrie, jurnalistul a avut la dispoziție 4 ore pentru parcurgerea subiectelor prezentate candidaților UMF în dimineața aceleiași zile.

Experimentul a fost pregătit în detaliu, astfel încât concluzia să fie validă; jurnalistul a studiat întrebările prezentate la examen în anii anteriori, precum și fenomenul autodiagnosticării pe internet. Apoi, în ziua Rezidențiatului, Mihai a obținut subiectele de la un candidat care tocmai a susținut examenul. Echipa VICE a înlăturat însemnările originale ale candidatului, care ar fi putut să îi influențeze alegerea răspunsurilor, și s-a prezentat într-o sală de clasă a unei școli gimnaziale, acolo unde a avut loc experimentul, sub supravegherea camerei de filmat.

După finalizarea experimentului, rezultatele au fost corectate de Conf. Univ. Dr. Dan Ulmeanu, Medic Primar Chirurgie Generală, Medic Primar Chirurgie Toracică, Doctor în Științe Medicale. Acesta a supus răspunsurile jurnalistului grilei de corectură publicată pe site-ul oficial al examenului. Rezultatul a fost în defavoarea jurnalistului: acesta a obținut 36 de puncte din 200.

„ Aceasta campanie a fost realmente o noutate și o provocare jurnalistică interesantă. Întâi de toate, pentru că mi-a oferit șansa unei documentări care a scos la iveală realităti ingrijorătoare despre modul în care românii se autodiagnosticheaza pe internet. De pildă, undeva la șapte din zece români evită vizita la medic, mai ales în cazul unor simptome minore, și se autodiagnosticheaza pe internet, urmând apoi un tratament autoimpus. Apoi, desfăsurarea experimentului în sine m-a făcut să conștientizez faptul că, în calitate de jurnalist, am o responsabilitate în plus, aceea de a atrage atenția asupra pericolelor autodiagnosticarii și tratării cu ajutorul internetului. Ceea ce am vrut să arătăm este că, dacă noi tratăm Internetul ca pe un medic, ne lăsăm pe mâinile cuiva care nu trece examenul de Rezidențiat, întrucât îi lipsesc capacități importante de sintetizare și intepretare a informațiilor pe care le deține.”, explică Mihai Popescu, jurnalist VICE și realizator al experimentului.

„ În calitate de autoritate medicală, zilnic ne confruntăm cu pacienți afectați de autodiagnosticarea pe internet. Există o tendință naturală de a căuta informații medicale pe internet, însă aceasta nu trebuie să conducă la autodiagnosticare și, mai grav, la tratament autoimpus. O informație distribuită pe un website nu poate egala pregătirea medicului de a identifica soluții pentru pacient, în ansamblul lui. Campania de față vă invită să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și să vă adresați medicului pentru ajutor specializat”, explică Conf. Univ. Dr. Dan Ulmeanu, Sef Secție Chirurgie Generală și Toracică în cadrul Spitalului REGINA MARIA Băneasa.