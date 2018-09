Un amplu studiu european, derulat cu pacienți din viața reală, a identificat efectele Spiolto® Respimat®, în practica clinică zilnică, la persoanele care suferă de BPOC

În studiul OTIVACTO s-au raportat îmbunătățiri atât ale condiției fizice, cât și ale stării generale a persoanelor care suferă de BPOC și urmează tratament cu Spiolto ® (tiotropium/olodaterol) Respimat ®1

Ingelheim, Germania, septembrie 2018 – Boehringer Ingelheim a anunțat rezultatele studiului OTIVACTO, un studiu european observaţional la care au participat 7.443 de pacienţi din viața reală, cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) trataţi cu Spiolto® (tiotropium/olodaterol) Respimat®, rezultate care au fost prezentate la Congresul Internaţional 2018 al European Respiratory Society (ERS) desfăşurat la Paris, Franţa.1 Pacienţii care au participat la studiu au raportat o îmbunătăţire a condiției fizice şi a stării generale, dar şi un grad de satisfacţie ridicat în legătură cu utilizarea dispozitivului inhalator şi cu tratamentul în general.1 Aceste rezultate s-au observat la pacienţi cu diverse grade de severitate a bolii.1

Pacienţii din cadrul studiului OTIVACTO au completat chestionarul referitor la condiția fizică (physical functioning-10, PF-10)[1] la începutul şi la sfârşitul perioadei de 6 săptămâni a studiului, în vederea evaluării capacității acestora de a efectua activităţi fizice şi de a face mişcare. Succesul terapeutic, definit drept o creştere de 10 puncte a scorului PF, s-a înregistrat la peste două treimi (67,8%) dintre pacienţi. S-au observat îmbunătățiri la nivelul tuturor grupurilor de pacienţi clasificați conform GOLD[2] [3], cea mai mare rată a succesului terapeutic fiind observată la pacienţii simptomatici: succesul terapeutic a fost obţinut la 79,7% dintre pacienţii încadraţi în Grupul D, precum şi la 70,9% dintre pacienţii încadraţi în Grupul B.1

În plus, starea generală a pacienţilor a fost evaluată de către medicul curant folosind scala de evaluare globală de către medic în 8 puncte (8-point Physician’s Global Evaluation, PGE). La sfârşitul studiului, 83,3% (6.016) dintre pacienţi aveau o stare generală „bună spre excelentă”, comparativ cu cei 31,9% (2.302) pacienți care prezentau această stare la iniţierea studiului.1

„Activitatea fizică este o parte importantă a gestionării BPOC. Este esenţial ca pacienţii să rămână activi, astfel încât să obţină rezultate mai bune pe termen lung şi să se bucure de o calitate a vieţii crescută,” a afirmat Arschang Valipour, Profesor Asociat la Institutul Ludwig Boltzmann pentru BPOC şi Epidemiologie Respiratorie, Viena, Austria, şi Investigator Principal pentru studiul OTIVACTO. „Ştim deja din studiile clinice că atunci când urmează tratamentul combinat tiotropium/olodaterol, pacienţilor cu BPOC le este mai uşor să rămână activi, datorită faptului că simptomele şi dificultăţile legate de activitatea fizică sunt reduse. În cadrul acestui studiu observaţional OTIVACTO , am observat un efect similar; tiotropium/olodaterol a sporit capacitatea pacienţilor de a rămâne activi în viaţa de zi cu zi.”

Aderența la tratamentul de întreţinere este esenţială pentru succesul terapeutic în BPOC.[i] Capacitatea de a inhala în mod corespunzător din dispozitivul inhalator joacă un rol major, întrucât este important ca medicamentul să ajungă profund la nivel pulmonar, unde pot să ajungă la nivelul căilor aeriene mici.[ii],[iii] În studiul OTIVACTO, peste 80% dintre pacienți au fost mulțumiți sau foarte mulțumiți de experiența inhalării și de modul de manipulare a dispozitivului Respimat® , precum și de tratamentul combinat tiotropium/olodaterol în general.1

„Datele obținute din studiile cu pacienți din viața reală completează dovezile din studiile clinice și ne ajută să înțelegem efectele unui medicament în practica clinică de zi cu zi. Acest lucru, la rândul său, îi ajută pe medici să ia decizii în cunoștință de cauză în legătură cu tratamentul pacienților lor,” a spus Dr. Alberto de la Hoz, (Director Medical Global BPOC și Astm, Aria Terapeutică Respiratorie) la Boehringer Ingelheim. „Studiul OTIVACTO prezentat la Congresul Internațional al ERS a arătat că pacienții, cărora li se administrează tratament cu tiotropium/olodaterol, au raportat o îmbunătățire a stării generale și a capacității de a face față rutinei zilnice. De asemenea, a indicat un grad de satisfacție crescut în rândul pacienților în ceea ce privește dispozitivul Respimat® , atât din punct de vedere al inhalării, cât și al manipulării.”

[1]PF-10 este un sub-set al chestionarului validat privind calitatea vieții raportată de pacient SF-36.

[2]Iniţiativa Globală pentru Bronhopneumopatie Obstructivă Cronică.

[3]Ghidul GOLD foloseşte o metodă combinată de evaluare a BPOC-ului în grupe de pacienți, în funcţie de simptome şi istoricul de exacerbări:

GOLD A: Severitate redusă a simptomelor, risc de exacerbare scăzut

GOLD B: Severitate ridicată a simptomelor, risc de exacerbare scăzut

GOLD C: Severitate redusă a simptomelor, risc de exacerbare ridicat

GOLD D: Severitate ridicată a simptomelor, risc de exacerbare ridicat.