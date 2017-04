Roche anunță lansarea pe piețele CE a sistemului cobas® Liat® împreună cu patru teste

Primul test de PCR în timp real ce detectează Clostridium difficile în 20 minute, care ajută la diagnosticarea într-un timp scurt în spitale, unitățile de primiri urgențe și cabinetele medicilor

Infecțiile cu Clostridium difficile pot pune rapid viața în pericol a pacienților cu risc crescut

Sistemul cobas® Liat® include și testele pentru detecția Strep A, Influenza A/B și Influenza A/B și RSV

Roche a anunțat lansarea CE-IVD a sistemului PCR cobas® Liat® împreună cu patru teste, inclusiv primul test de PCR în timp real ce detectează Clostridium difficile (C. diff) în 20 minute. Țările ce acceptă marcajul CE sunt privilegiate să fie primele care vor avea acces la testul Cdiff. Acest test detectează C. diff în probele de scaun de la pacienții simptomatici și oferă rezultate rapide și clare în mai puțin de 20 minute. Diagnosticul rapid și precis al acestei infecții este important pentru că aceasta poate deveni rapid o condiție ce pune viața în pericol, în special la pacienții cu risc crescut așa cum sunt persoanele în varstă, pacienții imonocompromiși și cei care urmează tratament cu antibiotice.

“Suntem mândri că Roche aduce avantajele testării PCR în timp real în unitățile de tip poin-of-care prin sistemul cobas® Liat®,” a declarat Roland Diggemann, CEO Roche Diagnostics. “Sistemul include primul test de PCR în timp real din Europa pentru pacienții cu suspiciune de infecție cu C.diff și eliberează rezultatul în mai puțin de 20 minute. C.diff reprezintă una dintre principalele cauze ale infecțiilor intraspitalicești și aduce pe lângă costuri suplimentare ale sistemului de sănătate, și complicații severe pentru pacienți dacă infecția nu este diagnosticată în timp util.”

Testul cobas Cdiff este un test automat de diagnostic in vitro, test PCR în timp real, ce necesită pași minimi de manipulare din partea utilizatorului în cadrul unui flux de lucru simplificat pentru rezultate de urgență. Metodele tradiționale de diagnostic fac disponibile rezultatele testelor în câteva ore la clinicieni. Viteza și ușurința testului cobas Cdiff fac ca acesta să fie ideal pentru testarea de urgență și pentru testarea în afara orelor de lucru, oferind rezultatele la momentul și locul potrivit.

Beneficiile pentru pacient ale unui diagnostic precis și rapid nu sunt caracteristice numai pentru infecțiile intraspitalicești. Sistemul cobas® Liat® oferă rezultate în timp real pentru pacienți cu garanția tehnologiei PCR în 20 minute sau mai puțin pentru toate testele din portofoliu. Meniul extins al testelor ce se pot utiliza pe sistemul cobas® Liat® include portofoliul respirator format din Strep A, Influenza A/B, Influenza A/B si RSV. Cel mai nou test lansat, cobas Cdiff, este primul test din portofoliul pentru infecțiile intraspitalicești. Acest portofoliu se va îmbogăți din a doua jumătate a anului 2017 cu testul MRSA/SA pentru țările ce acceptă marcajul CE.

Despre Clostridium difficile

C. difficile este o bacterie ce cauzează iritarea intestinului și a colonului denumită ICD. Simptomele ICD variază de la diaree ușoară până la inflamarea necrozantă a colonului. Aceasta reprezintă principala cauză pentru 20% din cazurile de diaree asociată cu antibiotice. Sporii de C. difficile sunt rezistenți la căldură și pot supraviețui în medii diverse pentru o perioadă lungă de timp. Persoanele în vârstă, copii, și persoanele cu sistemul imunitar slăbit sau cu afecțiuni medicale cronice, reprezintă populații cu risc crescut pentru bolile grave. În plus față de impactul asupra pacienților, ICD reprezintă și o pierdere a resurselor de asistență medicală și o creștere a costurilor.

Despre sistemul cobas® Liat®

Sistemul inovativ cobas® Liat® utilizează tehnologia PCR și automatizează complet procedura de testare, simplifică fluxul de lucru și permite profesioniștilor din sistemul sanitar să execute testarea moleculară într-o varietate de unități în mod rapid, cu rezultate de încredere și cu un minim de instruire. Rezultatele sunt generate în 20 de minute sau mai puțin pentru a ajuta în luarea rapida a deciziilor de tratament. Prezentul meniu de teste include cobas Cdiff, cobas Strep A, cobas Influenza A/B, cobas Influenza A/B și RSV. Sunt în dezvoltare o serie de alte teste. Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați www.cobasliat.com.

Sistemul cobas® Liat® nu este disponibil în toate țările. Pentru mai multe informații cu privire la disponibilitatea în România, poate fi contactat biroul reprezentanței Roche Diagnostics din România: Str. Polonă, Nr. 68-72, Clădirea Polonă Business Center, Etaj 3, Sector 1, cod 010505, Bucresti, Tel.: 0372 177 930, Fax: 0372 177 959/989.