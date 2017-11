Peste 700 de participanti la cea de-a IX-a editie Pharma Forum Bucuresti

Cea de-a IX-a editie a conferintei Pharma Forum, organizata la Bucuresti de Pharma Business Services sub patronajul Colegiului Farmacistilor din Romania, a reunit 467 farmacisti si 252 asistenti de farmacie, confirmand inca o data notorietatea de care se bucura evenimentul in randul profesionistilor din industria pharma. Cele doua zile de dezbateri au adus in atentia participantilor noutati profesionale, legislative si organizationale, subiectele fiind sustinute de cei opt speakeri, specialisti de renume din domeniu, si moderate de catre Prof. dr. farm. Dumitru Lupuleasa, presedintele celor doua institutii, CFR si SSFR.

Pe langa sesiunile si dezbaterile stiintifice abordate in plen, participantii au avut ocazia sa viziteze si spatiul expozitional.

Agenda Pharma Forum 2017 a cuprins subiecte precum “Comert intracomunitar: mit, realitate si alternative”, „Medicamentele biologice si biosimilare – reglementari actuale”, sustinute de catre Prof. dr. farm. Dumitru Lupuleasa – Presedinte, Colegiul Farmacistilor din Romania; “Medicina energetica – o posibila abordare terapeutica”, tematica abordata de Prof. dr. Doina Draganescu – Decan, Facultatea de Farmacie, UMF Carol Davila, in timp ce despre “Strategiile chimice de atenuare a toxicitatii medicamentelor” a vorbit Prof. farm. Carmen Limban – Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila”, iar Diana Mereu, Director Executiv Asociatia Romana a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale, a tratat subiectul “Rolul informarii corecte si al responsabilizarii consumatorilor in imbunatatirea educatiei pentru sanatate”.

Seria de evenimente Pharma Forum, ce au loc anual in zece orase din tara, a fost initiata in 2009, sub patronajul Colegiului Farmacistilor din Romania si al Societatii de Stiinte Farmaceutice din Romania. Pharma Forum Bucuresti 2017 a avut loc in perioada 12 – 13 octombrie 2017, la Crystal Palace Ballrooms.

Calendar evenimente Pharma Forum 2018