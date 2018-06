Perspective de îmbunătățire a situației pacienților diagnosticați cu afecțiuni mintale în România

Conform Pactului European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare, sănătatea mintală este un drept al omului. Indispensabilă pentru sănătatea generală şi pentru calitatea vieţii cetățenilor oricărei țări, o minte sănătoasă este favorabilă învăţării, muncii şi participării în societate, precum și o resursă esențială în progresul economic.

Așadar se impune o nouă viziune şi abordare a sănătăţii mintale în rândul românilor împreună cu actualizarea legislaţiei în acest domeniu, prin integrarea aspectelor legate de sănătatea mintală în toate politicile publice, psihiatrie socială și comunitară, asigurarea personalului medical și non-medical, precum și protecția și tratamentul adecvat al persoanelor cu tulburări psihice, care trebuie să beneficieze de aceleași drepturi precum cele ale oricărui cetățean al Uniunii Europene.

„Pentru actualizarea Legislației Sănătății Mintale, considerăm important să analizăm necesitatea dezvoltării Strategiei Naţionale a Sănătății Mintale care ar putea integra responsabilităţile la nivelul ministerelor conexe și ar putea constitui baza înființării Institutului Național de Sănătate Mintală, cu subdiviziuni teritoriale pe modelul funcționării Centrului Național de Sănătate Mintală. De asemenea, este avută în vedere analiza exemplelor de bună practică din alte țări europene şi introducerea unor noi capitole despre sănătatea mintală a copilului și adolescenților, adicții etc. Vorbim despre un efort susţinut în vederea actualizării Legislaţiei Sănătăţii Mintale din România, care implică un grup de lucru constituit la nivelul Senatului cu profesioniști și experți în domeniu.”, declară Emanuel Gabriel Botnariu, Senator Comisia de Sănătate Publică din Senatul României.

Politica publică în domeniul sănătății mintale se bazează pe dialog permanent cu personalul medical specializat. Iar perspectiva medicilor asupra afecțiunilor mintale cuprinde toate aspectele științifice, dar și psiho-sociale, care contribuie la menținerea unei calități a vieții apropiată celei normale. În completarea tratamentului medicamentos este necesar sprijin emoțional și terapii din domeniul psihologiei.

„În managementul afecţiunilor mintale, este important să fie implicate şi persoanele diagnosticate, alături de medicul specialist şi de aparţinători. Implicarea activă în luarea şi în înţelegerea deciziilor terapeutice poate creşte şansa de acceptare şi de urmare a medicaţiei. Acest aspect are un rol esenţial pentru pacient în scopul reinserţiei sale sociale şi a posibilităţii de a avea un trai independent, în cele mai multe dintre cazuri şi în mod particular când vorbim despre un diagnostic de schizofrenie”, clarifică Dr. Sorin Pletea, medic primar psihitaru, Șef Secția 14 Psihiatrie în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Prof. Dr. Alexandru Obregia” şi Coordonator al Programului Naţional de Sănătate Mintală.

În calitate de reprezentant al mediului privat în dezvoltarea cadrului propice îngrijirii pacienților diagnosticați cu afecțiuni mintale, Janssen, companie farmaceutică a Johnson & Johnson Romania, pledează, prin programele pe care le dezvoltă intern și extern, pentru o viziune integrată asupra subiectului sănătăţii mintale: de la nevoia de informare corectă și programele de susţinere a pacienţilor, până la cunoaşterea opţiunilor de tratament şi facilitarea accesului pacienților la ele.

„La Janssen, avem o abordare integrată în ceea ce privește contribuția la îmbunătățirea domeniului sănătății mintale. Din fericire, compania noastră poate susține pacienții în parcursul lor terapeutic atât prin accesul la medicamente inovatoare, cât și prin infrastructuri adiționale (programele de sprijin al pacienților). Mai mult decât atât, împreună cu parteneri externi, avem o activitate semnificativă în România, de mai bine de trei ani, şi prin proiectele de inițiativă anti-stigmă la adresa afecțiunilor mintale. Suntem încântaţi că 2018 este deja al doilea an în care derulăm campania educațională despre schizofrenie, una dintre afecţiunile mintale cele mai severe, care permite însă pacienților să aibă o viaţă normală în condițiile urmării medicației potrivite”, declară Christian Rodseth, Managing Director Janssen Romania.

În plus, pentru a continua moștenirea fondatorului companiei, Dr. Paul Janssen, aceea de a fi campioni ai științei în slujba umanității, Janssen va lansa în acest an inițiativa The Art & Science of Ending Stigma About Mental Illness. Planificată a fi lansată în Statele Unite, campania are ca scop reducerea stigmei culturale asociată afecțiunilor mintale și creșterea gradului de informare și conștientizare a premiselor biologice care conduc la afecțiuni ale creierului.

La baza campaniilor de informare și conștientizare desfășurate în spațiul public stă experiența pacienților din România, exprimată prin intermediul asociațiilor care îi reprezintă. Campania ”Ascultă ce vezi”, derulată de Janssen România în parteneriat cu Asociația ARIPI, Centrul pentru Inovare în Domeniul Medical-Inomedica și cu Comisia pentru Sănătate Publică din Senatul României – parteneriat în vederea promovării sănătăţii mintale, este în desfășurare la Muzeul Național de Artă Contemporană până vineri, 22 iunie.