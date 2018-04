Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd, o companie farmaceutica definitiv angajata in lupta globala impotriva tuberculozei

Compania Otsuka Pharmaceutical, Ltd. este o companie farmaceutica globala, cu sediul central in orasul Tokyo, Japonia, activitatea sa pornind de la conceptul generos: “Anjajatii nostrii sunt cei ce creeaza medicamente noi, destinate ameliorarii starii de sanatate, a oamenilor, la nivel mondial”. Compania Otsuka Pharmaceutical, cu vanzari anuale de peste 9,9 miliarde de euro2016 si mai mult de 45.000 de angajati la nivel mondial este amplu angajata in activitati de cercetare si dezvoltare fundamentala in domeniul stiintelor vietii, producand si oferind pacientilor din intreaga lume medicamente inalt inovative, destinate unor nevoi terapeutice stringente, neacoperite, pana in prezent.

Compania Otsuka Pharmaceutical este lider in domenii terapeutice extrem de importante, medicamentele sale destinate psihiatriei fiind, deja, larg utilizate la nivel mondial, fiind, totodata si in prima linie a cercetarii in arii terapeutice de mare impact social si medical, asa cum este tuberculoza, afectiune pentru care, nu a fost aprobat niciun medicament inalt specific, in ultimii 60 de ani.

Otsuka Pharmaceutical, companie farmaceutica majora, combina in mod creativ sinteza de medicamente ce acopera arii terapeutice profitabile, de mare impact social cu medicamente destinate unor nevoi medicale uriase, adeseori “uitate”, din ratiuni inguste, social-economice, asa precum cum este tuberculoza.

Otsuka Novel Products GmbH (ONPG) a fost fondata in anul 2010, sediul sau fiind de atunci si pana in prezent in orasul Munchen, Germania. ONPG este detinatoarea autorizatiei de punere pe piata, la nivel european2014 pentru medicamentul Deltyba®, fiind integral dedicata gasirii si implementarii de solutii de valoare, de lunga durata pentru tratamentul tuberculozei, la nivel european, dar si global.

Misiunea ONPG, ca entitate a grupului farmaceutic Otsuka Pharmaceutical este aceea de a facilita accesul global la tratamentul cu Deltyba® guvernelor, organizatiilor non-guvernamentale si tuturor jucatorilor din arena mondiala de combatere a acestei maladii, adeseori necrutatoare, in special in formele ei multi si inalt rezistente la terapia conventionala anti-tuberculostatica. ONPG este reprezentata in Romania de Ewopharma AG.

Istoria Otsuka Pharmaceutical a fost, inca de la inceput, legata de drumuri mai putin frecventate, mai multe informatii legate de activitatea europeana a Companiei fiind disponibile prin accesarea adreselor de internet: www.otsuka-europe.com, www.otsuka-onpg.com, respectiv la adresa: www.otsuka.co.jp/en/, daca doriti sa accesati site-ul sau global.