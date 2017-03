NUTRACEUTICA & DIET FOOD Salonul International de Suplimente Alimentare si Nutritie isi deschide portile celei de a 2-a editii!

NUTRACEUTICA & DIET FOOD – Universul alimentelor si bauturilor speciale si functionale, al suplimetelor alimentare, dar si al sectorului de wellness si turism de sanatate, da startul celei de-a doua editii, organizate in perioada 7-9 aprilie la Romexpo!

La granita dintre aliment si tratament expozitia NUTRACEUTICA & DIET FOOD aduce prin intermediul celei de-a doua editii ultimele noutati in ceea ce priveste alimentatia specifica intolerantelor, beneficiile suplimentelor alimentare si alimentelor functionale, dar si ultimele inovatii din sectorul de wellness si turism de sanatate.

Astfel putem descoperi la standurile expozitionale:

Evenimentul are si un puternic caracter stiintific, zeci de prezentari ale unor produse inovative si cercetari de ultima ora facand subiectul de dezbatere al seminariilor si demonstratiilor care au loc pe parcursul celor 3 zile expozitionale.

Menirea acestora este, pe de o parte, in a trage un semnal de alarma asupra incidentei tot mai mari a intolerantelor alimentare si a carentelor de vitamine, minerale, absolut necesare unei dezvoltari echilibrate si armonioase, iar pe de alta parte, in a informa si educa asupra administrarii alimentelor si suplimentelor menite sa acopere aceste carente sau intolerante.

Un capitol aparte il constituie cel dedicat demonstratiilor si cooking show-rilor din zilele de 8-9 aprilie, care vor aduce in atentia vizitatorilor cele mai eficiente diete de detox si de mentinere a greutatii, dar si retete adaptate diverselor intolerante alimentare. Toate aceste demonstratii vor fi sustinute de catre specialisti si dieteticieni cu inalta pregatire si notorietate in domeniu.

„Receptivitatea de care au dat dovada expozantii primei editii, ne-a incurajat in organizarea editiei NUTRACEUTICA &DIET FOOD din acest an. De aceea am dedicat evenimentului un spatiu de aproape 2500 mp, in care organizam atat standuri expozitionale cat mai ales Sali de conferinta si scene demonstrative. Ne dorim ca sa prezentam si categorii noi precum turismul balnear cu specificitatea tratamentelor de detoxifiere si echilibrare, ofertele de wellness, dar si produse bio sau branduri noi, chiar start-upuri care pot gasi la NUTARCEUTICA& DIET FOOD o rampa de lansare.” declara Victoria Lupu, Director al evenimentului.