Noutati in materie de joburi pentru personalul medical! Targ de Cariera in domeniul medical

Toamna aceasta aduce un nou sezon de targuri Careers in White, iar cei care doresc sa profeseze in cele mai moderne si performante clinici si spitale din Romania si Europa au oportunitatea sa ne intalneasca weekend-ul acesta la Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Bucuresti.

Sambata, 3 noiembrie, Sala Palatului Bucuresti isi deschide portile cu noi oferte de joburi pentru candidatii care isi doresc sa faca un nou pas in cariera.

Careers in White vine in intampinarea personalului medical si aduce in fata lor clinici si spitale importante din tara, cum ar fi Medicover sau Gral Medical. “Targul de Joburi Careers in White este evenimentul care aduna in acelasi loc spitale si clinici medicale din Romania si Europa. Targul de Joburi inseamna oportunitati pentru specialistii care apeleaza cu incredere la noi pentru a-i ajuta sa faca primul sau urmatorul pas in cariera.” – a declarat Corina Pop – Sales Manager.

Noutatea adusa de cea de-a 19-a editie sunt ofertele pentru farmacisti si medici veterinari. ”In urma feedbackului primit dupa evenimentele organizate, sezonul acesta am decis sa prezentam oferte si pentru cei din domeniul farmaceutic, dar si oferte pentru medicii veterinari.” adauga Corina Pop – Sales Manager.

Cui se adreseaza evenimentul:

Evenimentul se adreseaza medicilor specialisti, medicilor rezidenti, medicilor stomatologi, medicilor de familie, medicilor veterinari, farmacistilor, fizioterapeutilor, asistentilor medicali, infirmierilor si absolventilor de medicina din Romania care sunt in cautarea unui loc de munca in domeniul medical atat in tara, cat si in intreaga Europa.

Cea de-a 19-a editie a Targului de de Joburi va avea loc pe 3 noiembrie intre orele 10.00 si 16.00 la Sala Palatului Bucuresti. Accesul este gratuit!

Candidatii sunt sfatuiti sa se prezinte cu un CV care sa ateste experienta lor de pana in acest moment. Mai multe informatii despre Targurile de Joburi si recrutorii prezenti puteti gasi pe: www.careersinwhite.com/fairs