Maternitate, caut sponsor pentru salvarea prematurilor

13 decembrie 2018: Ce vă mai trebuie în maternitate, pentru a putea salva viețile copiilor născuți prematur? Când am pus această întrebare medicului din Secția de neonatologie, ne așteptam la un răspuns îndelung cumpănit, poate amânat, la calcule. Răspunsul a venit însă imediat, ca o respirație de prematur: „un incubator performant, un monitor cardio-respirator, un blender de oxigen, două ventilatoare, o masă de resuscitare performantă, cinci pulsoximetre.”

Dacă două companii cu cifre de afaceri medii direcționează către cauza maternităților din România 20% din impozitul pe profit, prematurii care vin pe lume la Oradea supraviețuiesc. Încă două, și prematurii născuți la Roman prind puteri și cresc mari. Încă trei companii și prematurii născuți chiar într-o maternitate din București beneficiază de îngrijire optimă, pentru a putea face față lumii exterioare.

Acesta este un mesaj de interes public: Salvați Copiii România caută acele 25, 100, 500, 700, 1.000 de companii care, în 2019, să salveze viețile copiilor născuți prea devreme în maternitățile României.

Numai din fondurile colectate între 2012 și 2017 din direcționarea a 20% din impozitul pe profit, Organizația Salvați Copiii România a dotat maternitățile din România cu aparatură medicală necesară salvării copiilor născuți prematur, în valoare totală de 1.679.504 euro.

„Ne mai trebuie, mai ales pentru cazurile în care am avea mai mulți prematuri în aceeași perioadă, cardiomonitoare, pulsoximetre, chiar și câteva injectomate și incubatoare noi, pentru că avem unele de peste 10 ani, care funcționează, dar e posibil să nu mai aibă o viață lungă”, explică medicul Ana-Maria Nechifor, de la Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț.

De ce are nevoie un prematur de incubator?

„Problemele nou-născuților prematur decurg din insuficienta dezvoltare a tuturor organelor și sistemelor. Termoreglarea ca mecanism adaptativ la viața extrauterină nu realizează un echilibru între producerea și pierderea de căldură cu repercusiuni metabolice importante asupra întregului organism; de aceea, îngrijirea unui prematur, mai ales cu prematuritate extremă, nu se poate efectua în afara condițiilor oferite de un incubator”, ne explică medicul Filip Valeria, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.

Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor (Raport WHO – Born too soon), ceea ce înseamnă că există o relație cauzală directă între dotarea maternităților și șansa la viață.

20% din impozitul pe profit

Companiile se pot implica în dotarea maternităților, prin sponsorizarea Organizației Salvați Copiii, potrivit Codului Fiscal, astfel:

– Societățile Comerciale plătitoare de impozit pe profit vor scădea sumele aferente din impozitul pe profitul datorat, la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat.

– Microîntreprinderile vor scădea sumele aferente din impozitul pe venit datorat, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial.