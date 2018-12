Jumătate dintre români se declară pro vaccinare antigripală, dar cei mai mulți aleg să nu se vaccineze din lipsă de informații, potrivit unei cercetări asupra fenomenului gripei

București, 12 decembrie 2018 – Studiul „Părerea românilor despre vaccinarea împotriva gripei”[1], realizat de firma de cercetare iVOX pentru Mylan România la finalul anului trecut, arată că populația nu ia în serios această afecțiune, cu toate că, în România, în sezonul rece 2017 – 2018 s-au înregistrat 129 de decese din cauza gripei şi peste 1.700 de îmbolnăviri[2].

Potrivit studiului, 52% dintre români se declară pro vaccinare, însă aproape 60% nu s-au vaccinat deloc împotriva gripei. Cel mai des invocat motiv este convingerea că nu este necesar: 39%. Pe de altă parte, peste 50% dintre repondenți au avut gripă cel puțin o dată pe an în ultimii cinci ani, dar 47% dintre cei afectați de această boală nu au apelat la consult medical.

NEVOIE MAI MARE DE INFORMARE

Răspunsurile la chestionar atrag atenția asupra nevoii continue și susținute de informare cu privire la vaccinarea împotriva gripei: aproximativ jumătate (45%) dintre participanții la studiu consideră că ar fi necesare mai multe campanii de informare. Aproape 5% dintre repondenți au spus că nu știau că există vaccinuri împotriva gripei.

“Oricât de afectați ar fi românii de gripă, ei refuză să o ia în serios, deși numărul cazurilor și deceselor înregistrate este în creștere de la an la an și această informație este disponibilă publicului. Din acest motiv, Mylan și-a asumat un angajament ferm, împreună cu parteneri locali, în două direcții: creșterea gradului de informare a publicului despre impactul gripei și oferirea celor mai eficiente mijloace de prevenție, ca parte a responsabilității pe care o vedem în poziția noastră de producător de vaccinuri”, a spus Adrian Grecu, directorul general al Mylan în România și Head of South East Europe în cadrul companiei.