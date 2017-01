Azi incepe la Bucuresti Forumul de Imuno-Stiinta din Europa Centrala si de Est, la care participa peste 200 de specialisti reumatologi din 14 tari, dintre care 21 de lectori de calibru international, sau, cum a spus conf. dr. Catalin Codreanu azi la conferinta de presa, ”aproape ca nu exista un reumatolog important care sa nu fie la prezent la Bucuresti”.

Despre poliartrita reumatoida:

Din speech-ul pacientului, dl Ovidiu Constantinescu:

”Cu ce se confrunta pacientul cu poliartrita reumatoida:

De ce are nevoie pacientul cu poliartrita reumatoida:

”Cu o frecventa de aproximativ 1% din populatia generala, artrita reumatoida (AR) constituie o problema majora nu numai medicala, dar si sociala: netratata sau tratata necorespunzator are de obicei o evolutie severa si progresiv agravanta, generand durere si inflamatie articulara, distructii osteocartilaginoase definitive si handicap functional semnificativ. Peste 50% dintre pacienti isi inceteaza activitatea profesionala in primii 5 ani de boala, iar la 10% din cazuri apare o invaliditate grava in primii 2 ani de evolutie. Aparitia unor leziuni viscerale este responsabila de o scurtare a duratei medii de viata cu 5 pana la 10 ani. Din acest motiv, diagnosticul AR trebuie confirmat intr-un stadiu cat mai precoce, iar tratamentul modificator de boala trebuie inceput imediat dupa precizarea diagnosticului” spune conf dr Catalin Codreanu de la Centrul de Boli Reumatismale, Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti.

”Astazi, Comisia de Specialitate Reumatologie a Ministerului Sanatatii a trimis Ministrului Sanatatii, CNAS si ANM, documentul care prevede modul prin care terapiile destinate acestor bolnavi sa fie utilizate in Romania. Propunerile depuse au fost discutate in detaliu cu asociatiile de pacienti si asociatiile profesionale si se bazeaza pe recomandarile nationale si ghidurile de tratament internationale. Este pentru prima data cand organisme internationale au luat o pozitie publica si au scris ministrului sanatatii cerand aplicarea ghidurilor internationale si respectarea drepturilor pacientului.” spune conf dr Catalin Codreanu de la Centrul de Boli Reumatismale, Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti.

”Diagnosticul precoce si tratamentul inovator, respectiv terapiile biologice, au dat o alta perspectiva asupra poliartritei reumatoide pentru multi pacienti. In viitor, biomarkeri noi pentru diagnostic, prognostic si raspuns terapeutic vor imbunatati si mai mult rezultatele.” spune profesorul John Isaacs, de la Institutul de Medicina Celulara si profesor in reumatologie clinica in cadrul Universitatii Newcastle, UK. “Ma bucur sa fiu astazi la Bucuresti si sa am ocazia sa discut noutatile stiintifice in ceea ce priveste tratamentul afectiunilor inflamatorii autoimune. Educatia, atat pentru medici, cat si pentru pacienti, este un element esential in vederea optimizarii ingrijirii”, adauga profesorul Isaacs.

” In ciuda recentelor descoperiri medicale, pacientii au in continuare probleme serioase nerezolvate si raman pentru perioade semnificative de timp in incapacitate de munca. Bristol-Myers Squibb are traditie in domeniul imunostiintei si este in avangarda cercetarii si dezvoltarii pentru a oferi optiunile terapeutice adecvate fiecarui pacient, pentru rezultate optime. Sunt onorat sa-i intampin pe specialistii romani alaturi de colegii lor din centre internationale de excelenta in imunologie pentru a-si impartasi observatiile si experientele si pentru a discuta despre metodele prin care progresele in managementul bolii pot imbunatati diagnosticul si tratamentul in practica clinica.” Calin Galaseanu, Country Manager Bristol-Myers Squibb Romania