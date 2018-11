FM Logistic inaugurează depozitul pentru produse farmaceutice din București

FM Logistic anunță oficial deschiderea depozitului pentru produse farmaceutice din zona Bucureștiului, lângă autostrada A1 București – Pitești, în Dragomirești, județul Ilfov. Construcția acestei platforme a început în iulie 2016 și a primit primii săi paleți în noiembrie 2017 pe o suprafață de 10.000 m² destinată produselor cosmetic şi FMCG (plus 1.000 m² de mezanin pentru activitățile de co-packing) și 10.000 m² cu licență pentru logistica produselor farmaceutice și 1.150 m² de mezanin deasupra rampelor frontale pentru produse sensibile.

000 m² conform reglementărilor și standardelor farmaceutice;

autorizare pentru funcţionare eliberată de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;

capacitate de stocare de 14.500 de paleți;

rată de ocupare de 37,5%;

zone cu temperatură controlată: + 15 / + 25 grade C; + 2 / + 8 grade C; -25 / -15 ° C;

serializarea produselor farmaceutice;

peste 77.000.000 de unități pregătite anual;

platformă în curs de certificare LEED®.

Această investiție FM Logistic în România estimată la 20 milioane euro, include studiul de fezabilitate, achiziţia şi viabilizarea terenului şi construţia depozitului de 20.000 m² din capacitatea totală de 80.000 m². „Platforma din Dragomireşti este cea de-a treia platformă construită în România de către NG Concept- filiala FM Logistic dedicată ingineriei construcțiilor. Această construcție reflectă imaginea FM Logistic în țara noastră, reflectă identitatea companiei și este recunoscută în industria logistică. Depozitul a fost proiectat și construit în conformitate cu cele mai recente standarde și tehnologii în domeniul construcțiilor pentru a răspunde exigenţei FM Logistic. Începând cu anul 2009, NG Concept și FM Logisitc au decis să creeze construcţii verzi în întreaga lume. Aşadar, această nouă platformă FM Logistic va obţine certificarea LEED® în următoarele luni”, a declarat Veronica VASILESCU- Administrative Manager NG Concept.

FM Logistic a oferit în România pe parcursul ultimilor 8 ani servicii logistice companiilor farmaceutice globale de top, printre care recepția, depozitarea, manipularea și pregătirea pentru livrare şi gestionarea informatică a fluxurilor de produse. În prezent, FM Logistic este pregatită să respecte toate cerinţele regulamentului UE ce va intra în vigoare începând cu data de 9 februarie 2019, privind serializarea produselor farmaceutice. „Procesul pentru demararea serializării a necesitat o investiție semnificativă în revizuirea echipamentelor existente, a sistemului informatic (hardware si software), a proceselor și în pregătirea angajaților; toate aceste aspecte sunt în conformitate cu Asigurarea Calității și procesul de Management al Schimbării. Pe lângă serviciile de serializare, FM este deschisă tuturor posibilităților asociate acestei evoluții, inclusiv servicii de agregare dacă este necesar.”a menşionat Jean FRANCOIS FUSCO- Corporate Healthcare Compliance Director FM Health.

Toate operațiunile de gestionare a depozitului sunt efectuate în conformitate cu cerințele europene, GSP (Bunele Practici de Depozitare) și GDP (Bunele Practici de Distribuție), pentru produsele farmaceutice.

Depozitul este dotat cu instalații pentru măsurarea și controlul temperaturii și umidității, instalate după maparea termică regulată (iarna și vara) a instalației. Acestea asigură temperaturile specificate de producătorii de medicamente pentru produsele stocate, în condiții normale (maximum 25 grade C) sau în condiţii de frig- produse sensibile (păstrate între 2 și 8 grade C) și produse care necesită temperatură negativă (depozitate la o temperatură între -25 și -15 grade C).

În plus, partiționările speciale pentru anumite tipuri de medicamente, echipamentele de manipulare marfă (scanere, reachtruck-uri, etc.), o instalaţie independentă de alimentare cu energie electrică și un sistem special pentru îndeplinirea condiţiilor de securitate (acces control, camere video, etc.), un sistem de backup, asigură un management de depozitare eficient şi sigur.

Datorită dezvoltării afacerilor principalilor clienți, noilor contracte și a lansării de noi activități, FM Logistic și-a majorat veniturile cu 10% anul fiscal anterior, ajungând la 27,5 milioane de euro în România (la 31 martie 2018). Extinderea afacerilor existente și a portofoliului de clienți a dus la o creștere semnificativă a activității de depozitare (44% din totalul afacerilor) și o creștere stabilă pentru transport (48%) și co-packing (8%).

Compania are 750 de angajați, operează trei platforme logistice în România- Timișoara, București și Dâmboviţa, pe un spațiu de depozitare de 95.000 m² și două terminale logistice de cross-docking situate în Cluj şi Bacău.