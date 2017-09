Dubla Terapie cu Pradaxa® (dabigatran etexilat) a demonstrat rate mai scăzute de hemoragii majore comparativ cu terapia triplă cu warfarină, la pacienții care au suferit o intervenție coronariană percutanată cu implantare de stent

Studiul RE-DUAL PCI™ a testat anticoagularea in dubla terapie cu Pradaxa® (dabigatran etexilat) fără aspirină la pacienții cu fibrilație atrială non-valvulară (FA) după intervenția coronariană percutanată (PCI) și implantarea stentului: rezultatele au arătat rate semnificativ mai scăzute ale evenimentelor hemoragice majore sau evenimentelor non-majore dar relevante clinic pentru dubla terapie cu Pradaxa® în comparație cu terapia triplă cu warfarină.1,2 Riscul pentru obiectivul primar de siguranță a fost cu 48% mai mic pentru dubla terapie cu Pradaxa® 110 mg și cu 28% mai mic pentru dubla terapie cu Pradaxa® 150 mg (diferența relativă), cu rate similare ale evenimentelor globale tromboembolice. Ambele doze de Pradaxa® sunt aprobate de autoritățile de reglementare in domeniu din întreaga lume pentru prevenţia accidentului vascular cerebral la pacientii cu fibrilatie atriala (FA) . Rezultatele au fost prezentate ca o informatie de ultimă oră, la Congresul ESC 20171 și au fost publicate simultan în New England Journal of Medicine.2

Aproximativ 20-30% dintre pacienții cu fibrilatie atriala care se află sub tratament anticoagulant oral (ACO) permanent cu scopul reducerii riscului de accident vascular cerebral asociat FA, asociază boală coronariană concomitentă și pot necesita PCI cu implantare de stent pentru a îmbunătăți fluxul sanguin către inimă. Combinația de terapii antitrombotice potente asociate precum terapia triplă cu warfarină și două antiplachetare este asociată cu rate ridicate de hemoragii majore la acești pacienți.4-7 RE-DUAL PCI™ a testat o strategie alternativă de tratament: dubla terapie cu Pradaxa® și un antiplachetar, dar fără aspirină.

”Pentru medicii care tratează pacienții cu fibrilație atrială care au suferit o intervenție coronariană percutanată cu implantare de stent, este esențial să evaluam echilibrul dintre nivelul de eficienta necesara si riscul de hemoragie”, a declarant Christopher Cannon, MD, cardiolog la Brigham and Women’s Hospital, investigator principal al RE-DUAL PCI™ și director executiv al studiilor cardiometabolice la Institutul Baim pentru Cercetare Clinica. „Pana in acest moment , nu au fost disponibile multe de date dedicate anticoagulantelor orale non-vitamina K. In acest context; rezultatele RE-DUAL PCI™ sunt relevante pentru colegii medici care tratează aceste categorii de pacienţi au nevoie de caută un tratament antitrombotic eficient”.

Rezultatele au fost:1,2

Incidența obiectivului primar (timpul până la un eveniment hemoragic major sau clinic relevant): 15,4% pentru dubla terapie u Pradaxa ® 110 mg comparativ cu 26,9% pentru terapia triplă cu warfarină, ceea ce se traduce printr-un risc cu 48% mai mic 20,2% pentru terapia duală cu Pradaxa ® 150 mg față de 25,7% pentru terapia triplă cu warfarină, ceea ce se traduce într-un risc cu 28% mai mic

Ambele grupuri de dubla terapie Pradaxa ® au prezentat, de asemenea, rate mai scăzute ale hemoragiilor majore (atunci când au fost analizate independent, conform definiţiilor hemoragiilor majore ISTH * și TIMI **)

au prezentat, de asemenea, rate mai scăzute ale hemoragiilor majore (atunci când au fost analizate independent, conform definiţiilor hemoragiilor majore ISTH * și TIMI **) Obiectiv secundar cheie (combinând decesul, infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, embolia sistemică și revascularizarea neplanificată):

Au fost observate rate similare ale evenimentelor: 13,7% pentru cele două grupuri combinate de dubla terapie cu Pradaxa®, față de 13,4% pentru terapia triplă cu warfarină

„Rezultatele pe care le-am observat în RE-DUAL PCI™ reprezintă o altă dovadă importantă a beneficiilor pe care Pradaxa® le poate oferi pacienților cu fibrilație atrială și mediciilor care îi tratează; beneficii care a fost demonstrate în multe situații pe parcursul tratamentului”, a comentat profesorul Jörg Kreuzer, vicepreşedintele Medicine, Therapeutic Area Cardiovascular, Boehringer Ingelheim. „În special, dacă luați în considerare și alte date recente, cum ar fi studiul RE-CIRCUIT™ cu privire la ablația cu cateter, dovezi din ”studii din lumea reală ” sau rezultatele studiului RE-VERSE AD™ în situații de urgență. Împreună, aceste date prezintă o imagine convingătoare a profilului de siguranță și eficienţă a Pradaxa.”1,2, 8-18

* ISTH, Societatea Internațională pentru Tromboză și Hemostază

* TIMI, Tromboliza În Infarctul Miocardic