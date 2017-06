Au mai ramas doar doua zile pana la Forumul Industriei Farmaceutice, eveniment ce va reuni toti actorii implicati in industria pharma, de la Ministrul Sanatatii, Presedintele CNAS, reprezentanti ai asociatiilor din industria farmaceutica, reprezentanti ai asociatiilor de pacienti, si pana la reprezentanti ai celor mai importante companii producatoare, importatoare si distribuitoare de medicamente. Evenimentul, organizat de Pharma Business Services, va avea loc pe data de 8 iunie 2017, la Hotel Ramada Parc.

Florian Bodog, Ministrul Sanatatii, Octavian Alexandrescu, Subsecretar de Stat in Ministerul Sanatatii si Marian Burcea, Presedintele CNAS, alaturi de ceilalti 18 speakeri confirmati, vor incerca sa ofere o analiza lucida a celor mai importante probleme cu care se confrunta industria farmaceutica din Romania, si sa creioneze cateva solutii viabile, ce ar putea fi aplicate pentru rezolvarea acestora.

Tematicile editiei din acest an a Forumului Industriei Farmaceutice sunt concentrate in jurul a trei subiecte majore, ce au pus la grea incercare piata pharma din Romania: lipsa unei politici publice a medicamentului, lipsa de predictibilitate si disparitia unui numar foarte mare de medicamente de pe piata. Pe langa discutiile privind formula corecta de calcul a pretului la medicamente si cine ar trebui sa se ocupe de stabilirea acesteia, evenimentul aduce in atentie si alte tematici de interes, ce vor viza sistemul de compensare a medicamentelor, drepturile pacientilor si accesul acestora la tratamentul potrivit, molecule noi intrate pe piata de compensate, dar si situatia producatorilor, importatorilor si distribuitorilor de medicamente si relatia acestora cu lanturile farmaceutice, precum si discutii legate de bugetul CNAS si cum este alocat acesta, cadrul fiscal si taxa de claw back.

Va asteptam alaturi de noi pentru o zi de dezbateri intense asupra evolutiei pietei farmaceutice in ultimul an, dar si pentru a afla punctul de vedere al reprezentantilor autoritatilor si pentru a cunoaste asteptarile jucatorilor din industria farmaceutica si ale personalului din domeniu.

Despre Forumul Industriei Farmaceutice

Evenimentul reuneste, in fiecare an, top-managementul principalelor companii de productie, import si distributie de medicamente din Romania, factori de decizie din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Consiliul Concurentei, reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor, reprezentanti ai celor mai importante asociatii din industria farmaceutica, reprezentanti ai Asociatiilor de pacienti, experti in analiza de piata si specialisti din domeniul farmaco-economic si medical s.a.m.d.

De 8 ani, Forumul Industriei Farmaceutice intermediaza relatia dintre autoritati si toti cei implicati in business-ul cu medicamente, devenind o traditie si un moment de referinta pentru industria pharma din Romania.

Mai multe informatii despre speakeri si program puteti afla accesand website-ul evenimentului, www.forumpharma.ro.

Despre Pharma Business Services

Pharma Business Services este o companie lider specializata in servicii de comunicare pentru domeniul medical si farmaceutic, oferind clientilor sai servicii de comunicare complet integrate si o abordare de succes, care combina canalele de comunicare traditionale cu cele alternative.