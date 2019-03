Christian Rodseth este noul președinte al Asociației Române a Producătorilor de Medicamente

Christian Rodseth, managing director al Janssen România, este noul Președinte al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), ales în cadrul Adunării Generale. Din conducerea ARPIM, alături de Christian Rodseth, mai fac parte Alina Culcea, director general Amgen România, aleasă în funcția de vicepreședinte, și Serge Nicollerat, director general Servier România, care își păstrează poziția de vicepreședinte ocupată și în mandatul anterior al conducerii asociației.

Absolvent al unui program MBA internațional, Christian Rodseth are o experiență de 15 ani în industria farmaceutică, dobândită în diverse regiuni geografice, precum și în alte sectoare ale mediului de afaceri- vânzări și marketing, health economics și management general, se arată într-un comunicat al ARPIM. Înainte de a prelua poziția actuală în cadrul Janssen Compania Farmaceutică a Johnson&Johnson, Christian Rodseth a fost director al departamentului de Vânzări&Marketing al Janssen Africa de Sud și regiunea Subsahariană. În perioada 2016 – 2018, noul Președinte a fost membru și ulterior Vicepreședinte în conducerea ARPIM.

„Alături de colegii din board, voi duce mai departe misiunea ARPIM de a contribui la îmbunătățirea accesului pacienților români la medicamente de ultimă generație și servicii medicale la standarde europene. Cred în dialog și în parteneriat. De aceea, consider că este responsabilitatea conducerii ARPIM, precum și a fiecărui membru în parte, să colaboreze cu factorii de decizie din domeniul sănătății pentru a reduce decalajele dintre sistemul de sănătate din România și standardele europene în domeniu. Vom continua, așadar, să dezvoltăm și să propunem soluțiile care vizează un acces mai bun al pacienților la medicamente prin actualizarea bugetului alocat medicamentelor în acord cu nivelul de consum al pacienților, identificarea unui mecanism sustenabil și predictibil pentru calculul taxei clawback, revizuirea mecanismelor de introducere a medicamentelor inovatoare pe lista de compensate. Un pacient care primește tratamentul de care are nevoie, la momentul oportun are toate șansele să rămână o persoană activă în societate, independentă care beneficiază de o calitate bună a vieții, indiferent de diagnostic. Pacienții români au acest drept”, a declarat Christian Rodseth, președintele ARPIM.