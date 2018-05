Asociația pacienților cu afecțiuni neurodegenerative sărbătorește ziua mondială a sclerozei multiple printr-o campanie de conștientizare

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sclerozei Multiple, 30 mai 2018, APAN România organizează o serie de acțiuni dedicate conștientizării acestei afecțiuni: un stand Casă senzorială SM, o campanie de mulțumire adresată personalului medical, o campanie pe social media și participarea la dezbatere publică cu autoritățile din domeniul sănătății.

Standul Casa Senzorială SM este prezent în săptămâna 28 mai – 3 iunie la mall Promenada, etajul 1, zona de zud, în fața magazinului Peek & Cloppenburg și prin acest stand publicul larg este invitat să experimenteze simptomele cele mai des întâmpinate de persoanele cu SM: rigiditate musculară și oboseală, incontinență urinară, probleme legate de mers, mobilitate și echilibru, dificultate în îndeplinirea sarcinilor zilnice, dificultăți cognitive, singurătate și anxietate. Standul dispune de trei zone diferinte, ceea ce garantează interacțiunea cu publicul. La stand sunt pliante și alte materiale informative vor fi distribuite, plus multe surprize. Programul standului este de luni până vineri de la 10:00 la 20:00, sâmbătă și duminică de la 11:00 la 16:00.

‘Thank you, doc!’ este o campanie de mulțumire adresată personalului medical implicat în gestionarea SM, ce se încadrează în evenimentul ce are loc la nivel internațional – MSIF #BringingUsCloser. Campania are loc chiar pe 30 mai de Ziua Mondiala a Sclerozei Multiple. Acțiunea de mulțumire este adresată medicilor neurologi, rezidenților, asistenților mediali și infirmierilor implicați în centrele de scleroză multiplă din capitală. Campania, desfășurată concomitent în cele șapte centre, va fi susținută de pacienții cu SM (membri APAN România), membrii de familie și având sprijinul voluntarilor de la compania Oracle, care vor asigura suportul logistic. În dimineața zilei de 30 mai în fiecare locație, timp de două ore, vor fi dispuse în holul central baloane care vor forma din litere mesajul ‘TKS, DOC!’, vor fi împărțite pliante de prezentare succintă a afecțiunii către vizitatori și vor fi împărțite căni de cafea cu mesaje de mulțumire. Centre implicate în campanie sunt: SUUB, SUU Elias, SUUMC Carol Davila, Spitalul Clinic Colentina, SCU Agrippa Ionescu, Institutul Clinic Fundeni, SCP Alexandru Obregia.

Campania de social media constă în cărți poștale cu mesaje de încurajare destinate persoanelor nou diagnosticate și se va desfășura pe 30 mai.

De asemenea, membrii APAN vor participa la dezbateri publice cu autoritățile din domeniul sănătății, la o conferință de presă și la o campanie de activare bloggeri.

Partenerii și sponsorii campanie de conștientizare organizate de Asociația APAN sunt: Merck România și Roche România.

Alte detalii despre campanie pe pagina de Facebook dedicată evenimetului: Ziua Mondială a Sclerozei Multiple 2018