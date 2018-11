Al XXV-a ediție a Congresului Național al Societății Române de Pneumologie

In perioada 31 octombrie- 3 noiembrie a avut loc in Poiana Brasov – Congresul National de Pneumologie, eveniment medical national, unde au fost prezenti peste 1200 de medici participanti,si au avut loc 34 de simpozioane majore, 15 simpozioane satelit, 83 de prezentari orale , 21 de cursuri precongres.

La eveniment au conferențiat aproximativ 200 de speakeri români, precum și 30 de lectori internaționali. In cadrul celei de a XXV- editie a congresului, Societatea Romana de Pneumologie (SRP) a avut ca divizie principala „Plamanul si calitatea aerului : o noua frontiera”.

Ediția 25 a Congresului național al SRP a însemnat și realizarea de simpozioane internaționale în parteneriat cu European Respiratory Society (ERS) sau cu Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF). De asemenea, s-au organizat și șapte simpozioane comune cu societăți științifice din Romania. Un program separat în cadrul congresului a fost destinat secțiunii asistenților medicali din Societatea Română de Pneumologie.

Prilejul acestei intalniri stiintifice de inalt nivel, a adus cu sine schimburi de idei, dar si schimburi de paradigma in construirea unei noi „abordari multidisciplinare” a pacientului cu patologie respiratorie, vazuta prin ochii mai multor medici cu specialitati medicale diferite.

Cuvintele cheie si termenii de referinta ale valorilor perene: aer curat, colaborare si dialog au tras linia finala asupra prezentarilor stiintifice din cardul evenimentului. Enumeram deasemenea mai jos si principalele teme care s-au dezbatut in cadrul congresului, dupa cum urmeaza: Poluarea si pamantul, Infectii pulmonare, tuberculoza, astm, BPOC , bronsiectazii; Endoscopie pulmonara, Interferente pneumologie-chirurgie toracica- ATI, Urgente in medicina respiratorie; Interferente alergologie-imunologie-pneumologie, Oncologie Toracica si multe alte dezbateri din domeniul pneumologiei.

Temele principale ale congresului au adunat astfel, in acelasi loc, medici de renume, ceea ce a dus la dezbateri multidisciplinare in pneumologie. In ultima zi a evenimentului , 3 noiembrie, Societatea Romana de Pneumologie a organizat un cros pentru medicii participanti la congres, avand deja un istoric al acestei activitati si in editia a XXV-a , au participat un numar de 40 medici.

Competitia sustinand imbratisarea unui stil de viata sanatos, s-a desfasurat pe un traseu de aproximativ 3 km, cu punctul de start , parcarea Hotelului Piatra Mare Poiana Brasov, coborand in intersectia cu Valea Draga, sosirea in competitie s-a efectuat folosind ca punct de reper Hotelul Ana Sport ca bulca de intoarcere catre Start.

Castigatorii crosului au fost primiti la Stop de catre unul din arbitrii organizatorilor Ella Congress&Events, care i-au clasificat in functie de ordinea sosirii lor.Castigatorii au fost premiati cu diploma de participare, dar si cu medalii pentru locurile 1.2 si 3 atat pentru femei cat si pentru barbati.