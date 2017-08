300 de copii cu autism, monitorizati si evaluati in timp real cu ajutorul unei aplicatii mobile

300 de copii cu autism din Bucuresti, Ilfov si Suceava vor fi monitorizati in timp real pe durata terapiei si a procesului de recuperare, ceea ce va permite integrarea lor mai usoara in sistemul educational, cu ajutorul unei aplicatii mobile integrate, dezvoltata in cadrul proiectului „Connecting for children with autism”.

Planificata sa se deruleze pe o perioada de un an, pana in iunie 2018, initiativa a fost lansata de Asociatia Help Autism, in parteneriat cu Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata – ATCA si Asociatia New Odyssey si este cofinantata de Fundatia Vodafone Romania, cu aproximativ 320.000 de lei, prin programul Connecting for Good 2017. Bugetul total al proiectului este de aproape 600.000 de lei.

Solutia mobila va permite conectarea permanenta a membrilor echipei implicate in terapia si recuperarea copiilor, echipa formata din medic, psiholog, asistent social, parinte si educator, cu scopul de a facilita monitorizarea continua a evolutiei micilor pacienti. Prin intermediul noului sistem, acestia vor avea acces in orice moment la date de interes medical, social, terapeutic si educativ, pentru o imagine de ansamblu asupra stadiului de dezvoltare a copilului. Monitorizarea prin intermediul acestei solutii mobile va permite astfel elaborarea unui plan de interventie adaptat exact la nevoile micutilor.

In dezvoltarea solutiei, care va integra doua componente software, vor fi implicati, pe langa echipa de programatori, patru psihoterapeuti cu experienta in lucrul cu copiii diagnosticati cu tulburare din spectrul autismului. Cei 300 de copii se afla in prezent in grija a opt centre speciale apartinand asociatiilor partenere, ei fiind primii beneficiari ai noii solutii. De asemenea, 70 de psihoterapeuti din aceste centre vor folosi aplicatia mobila in procesul de terapie, inlocuind astfel folosirea fiselor de evidenta pe suport de hartie si scurtand timpul alocat intocmirii rapoartelor de progres. Dupa incheierea proiectului, implementarea solutiei va fi extinsa la nivelul intregii tari.

Fundatia Vodafone Romania este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998. In cei 19 ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.046 de programe derulate de 660 de ONG-uri din intreaga tara, in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale.

Proiectele au avut 2 milioane de beneficiari – copii, tineri, batrani, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit peste 26 de milioane de euro in proiecte desfasurate de organizatiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatia-vodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone

Asociatia Help Autism se implica activ, de 7 ani, in derularea de programe de constientizare privind autismul, diagnosticul precoce si interventia timpurie pentru copiii cu autism. Pe langa activitatea sustinuta in schimbarea statutului autismului in Romania, asociatia ofera servicii de terapie in cadrul a 5 centre, prin 6 parteneriate public-private si la domiciliu, desfasoara cursuri de formare in terapia ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri si sedinte de consiliere pentru parinti si este co-organizator al Conferintei Internationale ABA.

Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata – ATCA a devenit un standard profesional prin rezultatele remarcabile in programele de interventie pentru copiii cu tulburari comportamentale. In cei 9 ani de la infiintare, ATCA a deschis doua centre de terapie, unde 110 copii primesc ajutor prin terapia recuperatorie ABA. Asociatia s-a specializat si formarea terapeutilor ABA, fiind singura institutie din Romania care acrediteaza terapeuti ABA, la nivel national.

Asociatia New Odyssey desfasoara, in cadrul centrului pe care il coordoneaza, activitati de imbunatatire a calitatii vietii, de interventie educationala si recuperare, pentru copiii diagnosticati cu tulburari din spectrul autismului, folosind interventia terapeutica, evaluarea abilitatilor de viata si planurile de interventie personalizata.